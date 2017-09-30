В ДТП с автобусом в оккупированном Крыму пострадали 18 человек - ФОТО

По словах полицейских, шестнадцать пострадавших доставлены в керченскую больницу.

Трое из них находятся в состоянии "средней тяжести, но ближе к тяжелому", у них ушибы, резанные раны.

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением, и автобус перевернулся в десяти километрах от Керчи.

Добавим, в автобусе было больше 40 пассажиров, которые застряли в очереди на паром.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль, водитель автомобиля Geely Сумской регистраци не сумел справиться с управлением транспортного средства во время дождливой погоды.