13:16 30.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ДТП с автобусом в оккупированном Крыму пострадали 18 человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в оккупированном Крыму пострадали 18 человек. Об этом сообщает местная полиция.

В ДТП с автобусом в оккупированном Крыму пострадали 18 человек - ФОТО

По словах полицейских, шестнадцать пострадавших доставлены в керченскую больницу.

Трое из них находятся в состоянии "средней тяжести, но ближе к тяжелому", у них ушибы, резанные раны.

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением, и автобус перевернулся в десяти километрах от Керчи. 

Добавим, в автобусе было больше 40 пассажиров, которые застряли в очереди на паром.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль, водитель автомобиля Geely Сумской регистраци не сумел справиться с управлением транспортного средства во время дождливой погоды.


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