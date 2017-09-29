В Николаеве сожгли авто депутата-антикоррупционера

Об этом сообщил Заводской отдел полиции Николаевской области.

По словам правоохранителей, сначала произошло возгорание транспортного средства Nissan Qashqai и уже через мгновение огонь охватил и припаркованный рядом автомобиль Chery.

По этому поводу мэр Николаева обратился к правоохранителям с требованием немедленно найти заказчиков поджога. В свою очередь сотрудники полиции подчеркнули, что все фрагменты сгоревших автомобилей они изъяли с целью установления причин пожара. Кроме того, их направили на проведение экспертного исследования.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 194 УК Украины об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в житомирском городке Первомайск злоумышленники подожгли автомобиль депутата от партии УКРОП Наталье Кокитко.