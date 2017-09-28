12:25 28.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире подросток получил удар током, делая селфи на электричке

В Житомире подросток получил удар током, когда пробовал вылезти на электричку.

В Житомире подросток получил удар током, делая селфи на электричке

Так, парень решил сделать селфи на крыше электрички в Житомире. Такие данные распространили представители Нацполиции региона. Согласно данным – ЧП произошло 27-го сентября – на ж/д путях около вокзала города Житомир.

Правоохранители на месте установили, что подросток пробовал залезть на вагон электрички, чтобы сделать там селфи, однако получил удар током. Местный охранник видел, что произошло, и вызвал скорую и правоохранителей. 13-летний парень был доставлен в больницу с ожогами тела.

Как сообщал УРА-Информ, в июле 2017 г. в Киеве в результате удара током погиб строитель.


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