В Житомире подросток получил удар током, делая селфи на электричке

Так, парень решил сделать селфи на крыше электрички в Житомире. Такие данные распространили представители Нацполиции региона. Согласно данным – ЧП произошло 27-го сентября – на ж/д путях около вокзала города Житомир.

Правоохранители на месте установили, что подросток пробовал залезть на вагон электрички, чтобы сделать там селфи, однако получил удар током. Местный охранник видел, что произошло, и вызвал скорую и правоохранителей. 13-летний парень был доставлен в больницу с ожогами тела.

Как сообщал УРА-Информ, в июле 2017 г. в Киеве в результате удара током погиб строитель.