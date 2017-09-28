В Луганской области на мине подорвались двое пограничников

Оба офицера погибли на месте. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел на участке отдела "Станично-Луганское" около пяти часов вечера.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи, однако спасти пограничников не удалось. В связи с чем в региональном управлении и управлении отряда создан ситуационная группа.

При этом для изучения всех обстоятельств этого происшествия ведомство проинформирует Военную прокуратуру, Национальную полицию а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции, - заверили в Госпогранслужбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине более 16 тысяч пограничников являются участниками боевых действий. Из них 738 - получили заслуженные государственные боевые награды.