12 сотрудников служб безопасности погибли при взрыве в Афганистане

Об этом сообщило агентство Pajhvok.

Как отмечается, атака террористов-смертников произошла в среду вечером, 27 сентября, в южной афганской провинции Кандагар. Также стало известно, что во время взрыва пострадали еще четыре человека.

В настоящее время за нападение взяли на себя боевики радикального движения "Талибан".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в Пентагон отправит в Афганистан еще 3 тыс военных. Указ об отправке уже подписан Мэттисом, а потому ожидается только одобрение со стороны президента.