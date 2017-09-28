12:20 28.09.2017 | Происшествия | Новости
100174901:labazovych

12 сотрудников служб безопасности погибли при взрыве в Афганистане

Около 12 сотрудников служб сил безопасности стали жертвами подрыва автомобиля в Афганистане.

12 сотрудников служб безопасности погибли при взрыве в Афганистане

Об этом сообщило агентство Pajhvok.

Как отмечается, атака террористов-смертников произошла в среду вечером, 27 сентября, в южной афганской провинции Кандагар. Также стало известно, что во время взрыва пострадали еще четыре человека.

В настоящее время за нападение взяли на себя боевики радикального движения "Талибан".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в Пентагон отправит в Афганистан еще 3 тыс военных. Указ об отправке уже подписан Мэттисом, а потому ожидается только одобрение со стороны президента.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив