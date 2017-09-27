Задержаны 24 подозреваемых мафиози из клана Ндрангета

Согласно информации ведомства, полиция попала на след крупного итальянского наркокартеля Ндрангета. Группировку обвиняют в незаконном распространении наркотиков, вымогательстве, коррупции и убийствах.

Клан Ндрангета контролирует южный регион Калабрии и занимается торговлей кокаином в Европе.

Трех правоохранители посадили под домашний арест, в том числе и мэра города Серегно.

Сотрудники полиции утверждают, что мэр провел фиктивный тендер на строительный контракт, который профинансировался из бюджетных средств.

В Италии борьба с мафией проводится на национальном уровне. Существуют специальные службы для разоблачения мафиозной торговли и контрабанды в стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники правоохранительных органов Италии задержали одного из наиболее опасных мафиози в Европе Санто Воттари.