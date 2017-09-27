На Днепровщине грабители в масках угнали фуру с семечками

По словам пострадавшего, на трассе его догнал легковой автомобиль и из окна мужчина прокричал о том, что у грузовика повреждено колесо.

Когда водитель остановился, на него напали мужчины в масках и стали избивать.

Жертве удалось вырваться и убежать в поле, а злоумышленники сели в Камаз и скрылись.

По предварительным подсчетам, только стоимость похищенного груза составляла около 300 тысяч гривен.

Сообщается, что правоохранители заметили похожий по приметам автомобиль в районе промзоны по улице Днепростроевской.

По требованию сотрудников полиции остановиться, водитель съехал с трассы и выпрыгнул из кабины. Однако, полицейским удалось догнать и задержать двух человек, один из которых оказался ранее судим за совершение разбойного нападения.

Сведения по данному факту внесены в Уголовный кодекс Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Польская полиция задержала мужчину, совершившего угон товарного поезда.