Мужчина проиграл жену в карты и убил соперника

На Одесчине полиция задержала мужчину за убийство знакомого, которому он проиграл в карты свою супругу. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.
По словах полицейских, сообщение об избиении поступило от сестры погибшего. Личность преступника удалось быстро установить. Ему 28 лет, он родом из Ананьевского района Одесской области.
Мужчина проиграл свою супругу в карты, после чего его посадили в тюрьму почти на четыре года.
Женщина стала жить с победителем, а вернувшись, муж узнал обстоятельства измены, и убил любовника.
"Он пил, бил, издевался над ней, резал. Я просто хотел его наказать. Не думал, что его встречу, но встретил, и мы подрались. Потом я повел его к своим родителям, чтобы показать, что я наказал обидчика жены. Но по дороге опять поссорились, я хотел ему ударить в руку, а получилось по-другому", - рассказал задержанный.
По версии полиции, освободившийся из тюрьмы мужчина сначала избил любовника жены в селе Мардаровка, а затем вывез в лесополосу.
Там убийца связал жертве руки за спиной и наносил удары по голове и туловищу металлическим прутом.
После этого мужчина бросил избитого соперника без помощи и уехал домой. От полученных травм мужчина скончался на месте, погибшему было 37 лет.
Преступнику сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле еврейского поселения Хар-Адар на Западном береге реки Иордан палестинец напал на правоохранителей.