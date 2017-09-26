В Виннице столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло около 07:30 на улице Брацлавский. Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "ВАЗ 2109".

В результате столкновения 11-летняя пассажирка "ВАЗ 2109" получила многочисленные травмы и вскорее была доставлена в нейрохирургическое отделение детской областной больницы.

"Водители автомобилей и двое пассажиров BMW получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу", - отметили сотрудники полиции.

В настоящее время выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулсь машина и быстро загорелась. Пожарные службы прибыли в течении десяти минут и успешно ликвидировали возгорание.