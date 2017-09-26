В Ровно двухлетняя девочка умерла от отравления лекарствами

Такие данные уже недавно распространил отдел коммуникации управления Национальной полиции региона. Следователями было установлено, что маленький ребенок сумел выпить лекарство из некого флакона, когда остался в комнате сам.

38-летняя мать девочки сказала, что в тот момент она находилась на кухне, а отец же – 35-летний мужчина – в тот момент вместе с пасынком девяти месяцев вышел в магазин. Девочку вскоре отвезли в больницу, но спасти не смогли. Ее тело доставлено в морг.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове количество граждан, которые пострадали от отравления, уже достигло 63-ех.