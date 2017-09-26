В Полтаве горел рынок - ФОТО, ВИДЕО

Тут горели павильоны. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, информация о возгорании поступила около шести часов вечера.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты дыхания.

При этом тушить огонь приехали сразу девять единиц техники и 40 человек личного состава ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Белая Церковь Киевской области горит фармацевтическое предприятие. Спасатели пытаются потушить пожар в производственно-складском здании.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около семи часов вечера.