В Полтаве горел рынок - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник вечером, 25 сентября, в Полтаве загорелся центральный рынок.
Тут горели павильоны. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области, информация о возгорании поступила около шести часов вечера.
Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты дыхания.
При этом тушить огонь приехали сразу девять единиц техники и 40 человек личного состава ГосЧС.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Белая Церковь Киевской области горит фармацевтическое предприятие. Спасатели пытаются потушить пожар в производственно-складском здании.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около семи часов вечера.