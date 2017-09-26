В лондонском метро прогремел взрыв, всех пассажиров эвакуировали

Инцидент произошел на станции метро Tower Hill. О жертвах и пострадавших не сообщается, однако полиция эвакуировала всех пассажиров станции.

Как сообщается The Independent, тут сработало зарядное устройство телефона после чего произошел взрыв. Вместе с тем британская полиция не рассматривает "небольшой взрыв", который вызвал пожарную тревогу как подозрительную.

Правоохранители вызвали пожарных, однако к их прибытию огня уже было. Вместе с тем очевидцы рассказали, что в руках у мужчины что-то зашипело и взорвалось. Он выбросил предмет из рук, и тот упал на пол.

Похоже на белое зарядное устройство, прикрепленное к телефону, - пояснил женщина, которая стояла рядом с человеком, у которого было взорвавшееся зарядное устройство. По ее словам, владелец устройства, вероятно, обжег пальцы, однако никто другой из пассажиров не пострадал.

В свою очередь медики уточнили, что пострадавшего с легкими травмами рук лечили на месте и в больницу не повезли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, самодельное взрывное устройство, взорвавшееся в ходе теракта на станции "Парсонс Грин" в лондонском метро, было начинено поражающими элементами и большим количеством взрывчатки.