Смертельное ДТП на Закарпатье

Об этом передает пресс-служба патрульной полиции в области.

Микроавтобус "Renault" столкнулся с мотоциклом, который двигался по проезжей части без осветительных знаков.

Сообщается, что водитель мотоцикла, житель Херсонской области, погиб от смертельного удара на месте. Еще двое попали на больничную койку. Один из них - водитель микроавтобуса получил травмы.

Второй пострадавший в ДТП скончался сегодня в больнице. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее два человека погибли в результате ДТП в Ровенской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Луцка столкнулись две легковушки, в результате восемь человек пострадало.