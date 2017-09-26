Смертельное ДТП на Закарпатье

Вчера на международной трассе "Киев-Чоп" вблизи села Нижнее Солотвино произошло столкновение микроавтобуса и мотоцикла с прицепом.
Об этом передает пресс-служба патрульной полиции в области.
Микроавтобус "Renault" столкнулся с мотоциклом, который двигался по проезжей части без осветительных знаков.
Сообщается, что водитель мотоцикла, житель Херсонской области, погиб от смертельного удара на месте. Еще двое попали на больничную койку. Один из них - водитель микроавтобуса получил травмы.
Второй пострадавший в ДТП скончался сегодня в больнице. По данному факту открыто уголовное производство.
Ранее два человека погибли в результате ДТП в Ровенской области.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Луцка столкнулись две легковушки, в результате восемь человек пострадало.