Продавцу рыбы, которой отравились 63 человека во Львове, объявлено о подозрении

По словам полицейских, установлено, что женщина, зная, что нарушеные правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям.

Все же размораживала скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы.

Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве, продавец сбывала на львовском рынке.

Во время следственных действий правоохранители изъяли товар и направили образцы на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

Сейчас продолжается досудебное расследование. За продажу недоброкачественного товара женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Чуть больше полусотни человек госпитализированы с острым кишечным отравлением после употребления рыбы, приобретенной на одном из рынков Львова. Среди пострадавших немалое количество детей.