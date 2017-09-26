13:32 26.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Продавцу рыбы, которой отравились 63 человека во Львове, объявлено о подозрении

Львовская прокуратура объявила о подозрении львовянке, которая приготовила и продавала на одном из местных рынков рыбу горячего копчения, употребление которой повлекло массовое пищевое отравление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Продавцу рыбы, которой отравились 63 человека во Львове, объявлено о подозрении

По словам полицейских, установлено, что женщина, зная, что нарушеные правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям.  

Все  же размораживала скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы.

Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве, продавец сбывала на львовском рынке.

Во время следственных действий правоохранители изъяли товар и направили образцы на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

Сейчас продолжается досудебное расследование. За продажу недоброкачественного товара женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Чуть больше полусотни человек госпитализированы с острым кишечным отравлением после употребления рыбы, приобретенной на одном из рынков Львова. Среди пострадавших немалое количество детей. 


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