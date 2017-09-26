На Тернопольщине полицейский погиб от взрыва гранаты погиб

Смерть наступила от взрыва гранаты. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции региона, предварительная причина взрыва - неосторожное обращение с взрывоопасными предметами.

Уже на месте правоохранители установили, что мужчина подорвался, вероятно, на гранате РГД-5. Погибший был сотрудников роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, 1986 года рождения, участник антитеррористической операции.

В органах внутренних дел с 2006 года. По факту взрыв открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины - Убийство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 25 сентября, в Харькове в одном из домов прогремел взрыв. По предварительным данным тут взорвалась граната. В результате инцидента погиб мужчина.