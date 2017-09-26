На Одесчине обнаружен труп подростка с простреленной головой

Так, было выявлено тело мальчика с огнестрельным ранением головы. Эти данные распространили в пресс-службе ГУ Нацполиции указанного региона. Согласно данным – при осмотре тела подростка правоохранители увидели огнестрельное ранение в области подбородка. Около трупа также лежало охотничье ружье.

Отец погибшего парня пояснил, что оружие он хранил у себя дома без регистрации и также без разрешительных документов. По факту случившегося уже открыли уголовное производство – согласно части 1 ст.115 (умышленное убийство) УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, труп мужчины ранее был обнаружен в Святошинском районе столицы.