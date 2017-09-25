14:26 25.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае из-за горного оползня погибли три человека

В провинции Гуйчжоу в результате горного оползня, погибли три человека, еще трое пропали без вести. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Китае из-за горного оползня погибли три человека

По информации ведомства, примерно около восьми вечера на одном из участков автотрассы в уезде Либо провинции Гуйчжоу, где в это время находилось десять человек, произошел горный оползень.

Одному из пострадавших удалось выбраться самостоятельно, еще трое были спасены.

Согласно результатам предварительного расследования, оползень вызвали сильные дожди.

В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий стихии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неизвестный мужчина скончался в реанимации после того, как его сбил поезд в Сумской области, поезд "Выровский завод-Смородино" сбил неизвестного мужчину, который стоял рядом с колеей. 

 


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