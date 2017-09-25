В Белой Церкви горит фармацевтическое предприятие - ВИДЕО

Спасатели пытаются потушить пожар в производственно-складском здании. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около семи часов вечера.

Горит одноэтажное отдельно стоящее производственно-складское здание ангарного типа. По предварительным данным в ангаре хранятся упаковки лекарств.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что на данные момент данных о жертвах и пострадавших нет. Пл состоянию на девять часов вечера площадь пожара составляла около пяти тысяч квадратных метров.

Сейчас потушить огонь пытаются 12 единиц техники и 60 человек личного состава подразделений ГосЧС. В свою очередь, пресс-служба горсовета Белой Церкви уточняет, что горит предприятие "Биофарма" и сейчас соответствующими службами проводились исследования о наличии в воздухе вредных веществ. По результатам проверки, вредных веществ не обнаружено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 сентября поступило сообщение про пожар в Дарницком районе Киева. Так, возгорание возникло на улице Мартовской. В итоге сгорело 72 квадратных метров конструкций из дерева.