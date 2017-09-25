Неизвестный погиб под колесами поезда в Кировоградской области

По информации полицейских, под поезд попал неизвестный. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

"Происшествие случилось в г.Александрия в 00:11 вблизи микрорайона Бам. Сообщение о ДТП поступило в 00:31", - рассказали в полиции.

Также в пресс-службе добавили, что на вид погибшему 40-45 лет.

В данное время, его личность устанавливают. Осложняют опознание значительные травмы лица.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луганской области в среду вечером, 23 августа, грузовик столкнулся с пассажирским поездом. К счастью, во время аварии никто не пострадал.