18:49 25.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Неизвестный погиб под колесами поезда в Кировоградской области

Сегодня ночью в городе Александрия Кировоградской области поезд сбил насмерть неизвестного мужчину. Об этом сообщает отделение Нацполиции в области.

Неизвестный погиб под колесами поезда в Кировоградской области

По информации полицейских, под поезд попал неизвестный. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

"Происшествие случилось в г.Александрия в 00:11 вблизи микрорайона Бам. Сообщение о ДТП поступило в 00:31", - рассказали в полиции.

Также в пресс-службе добавили, что на вид погибшему 40-45 лет.

В данное время, его личность устанавливают. Осложняют опознание значительные травмы лица.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луганской области в среду вечером, 23 августа, грузовик столкнулся с пассажирским поездом. К счастью, во время аварии никто не пострадал.


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