Число отравившихся рыбой во Львове возросло до 56 человек

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

По словам медиков, все пострадавшие употребляли в пищу рыбу с рынка во Львове. Однако есть и другие варианты, некоторые из них покупали мороженую рыбу, кто-то копченую.

Среди госпитализированных 56 человек, в том числе семь детей, из них госпитализированы 52 человека, в том числе шесть детей, четыре человека, в том числе один ребенок. В данный момент все пострадавшие получают лечение, их состояние улучшается.

"Состояние 14 госпитализированных приближено к тяжкому, остальные - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 14 студентов на Луганщине были недавно доставлены в больницу с пищевым отравлением. Так, прокуратура Луганской области следит за ходом расследования производства, которое было открыто по факту массового отравления студентов - в Старобельском районе.