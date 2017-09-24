10:46 24.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице водитель насмерть сбил велосипедиста

В украинской столице произошло страшное ДТП с участием велосипедиста. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице водитель насмерть сбил велосипедиста

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Ватутина-Перова. Парень передвигался по дороге на тонком спортивном велосипеде. Автомобиль в буквальном смысле слова раздавил велосипедиста, он же и вызвал медиков и полицию.

Прибывшие на место медики констатировали моментальную смерть. Выяснилось, что погиб совсем молодой парень.

Сейчас на месте инцидента работает полиция и следственно-оперативная группа. Также устанавливаются все детали аварии.

Автомобиль водителя изъят, а сам мужчина находится под следствием.

В Киеве лишь в нескольких районах города существуют специальные велодорожки, а потому полиция города предупреждает об опасности движения по автомобильным дорогам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Мельникова я в районе станции метрополитена Лукьяновская была зафиксирована авария


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