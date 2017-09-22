10:50 22.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов - ФОТО

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области на странице в Facebook.

Как отмечается, оперативники в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины провели санкционированные обыски у жителя пгт Николаевка. Так, в ходе обысков правоохранители конфисковали пистолет травматического действия, почти 320 патронов и снаряд к гранатомету.

Сейчас все оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Житомирщине у людей обнаружили арсенал боеприпасов. В частности, были выявлены боеприпасы, а также ружье и порох. Которые вскоре изъяли из дома жителя Новоград-Волынского района. Еще 15 патронов к автомату Калашникова были выявлены у жителя Брусиловского района.


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