В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области на странице в Facebook.

Как отмечается, оперативники в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины провели санкционированные обыски у жителя пгт Николаевка. Так, в ходе обысков правоохранители конфисковали пистолет травматического действия, почти 320 патронов и снаряд к гранатомету.

Сейчас все оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Житомирщине у людей обнаружили арсенал боеприпасов. В частности, были выявлены боеприпасы, а также ружье и порох. Которые вскоре изъяли из дома жителя Новоград-Волынского района. Еще 15 патронов к автомату Калашникова были выявлены у жителя Брусиловского района.