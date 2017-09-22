В Черном море затонула лодка с мигрантами, есть жертвы

Как передает Anadolu, лодка затонула в 5:03 утра (по местному времени) к северу от села Кефкен, что находится к востоку от Стамбул. При этом куда именно должна была отправиться лодка пока неизвестно.

К счастью, спасателям удалось спасти тридцать восемь мигрантов. В данный момент идет спасательная операция по поиску еще примерно 15-20 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в индийском штате Уттар-Прадеш неожиданно перевернулась лодка, которая перевозила по меньшей мере 60 пассажиров. Так, во время крушения погибло как минимум 19 человек.

Также спасатели выяснили, что переполненная людьми лодка направлялась в сторону города Харьяна.