13:39 22.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черном море затонула лодка с мигрантами, есть жертвы

В Черном море у берегов Турции затонуло четыре человека и по меньшей мере двадцать человек пропали без вести. 

Как передает Anadolu, лодка затонула в 5:03 утра (по местному времени) к северу от села Кефкен, что находится к востоку от Стамбул. При этом куда именно должна была отправиться лодка пока неизвестно.

К счастью, спасателям удалось спасти тридцать восемь мигрантов. В данный момент идет спасательная операция по поиску еще примерно 15-20 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в индийском штате Уттар-Прадеш неожиданно перевернулась  лодка, которая перевозила по меньшей мере 60 пассажиров. Так, во время крушения погибло как минимум 19 человек.

Также спасатели выяснили, что переполненная людьми лодка направлялась в сторону города Харьяна.


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