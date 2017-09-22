На Житомирщине обесточены семь населенных пунктов

В Житомирской области в ночь с 21 на 22 сентября в результате неблагоприятных погодных условий семь населенных пунктов остались без света.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Отметим, что ночью шли сильные дожди и град, в результате чего и состоялось срабатывания защиты линий электропередач. В частности, из-за непогоды без электричества осталось семь населенных пунктов в Житомирской области.
"Стихия оставила без электричества три райнона в Бердичевском и четыре в Емильчинском. К тому же отключено четыре линии 10 кВ и 69 трансформаторных подстанций", - сообщили в ГСЧС.
В настоящее время к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в городе Бердичев Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо. Пока неизвестно, повредила ли непогода городские коммуникации и здания. Вместе с тем после этого в Житомире начался сильный дождь с грозой - он длился около получаса.