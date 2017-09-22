11:19 22.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100174419:labazovych

На Житомирщине обесточены семь населенных пунктов

В Житомирской области в ночь с 21 на 22 сентября в результате неблагоприятных погодных условий семь населенных пунктов остались без света.

На Житомирщине обесточены семь населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отметим, что ночью шли сильные дожди и град, в результате чего и состоялось срабатывания защиты линий электропередач. В частности, из-за непогоды без электричества осталось семь населенных пунктов в Житомирской области.

"Стихия оставила без электричества три райнона в Бердичевском и четыре в Емильчинском. К тому же отключено четыре линии 10 кВ и 69 трансформаторных подстанций", - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в городе Бердичев Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо. Пока неизвестно, повредила ли непогода городские коммуникации и здания. Вместе с тем после этого в Житомире начался сильный дождь с грозой - он длился около получаса.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив