На Житомирщине обесточены семь населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отметим, что ночью шли сильные дожди и град, в результате чего и состоялось срабатывания защиты линий электропередач. В частности, из-за непогоды без электричества осталось семь населенных пунктов в Житомирской области.

"Стихия оставила без электричества три райнона в Бердичевском и четыре в Емильчинском. К тому же отключено четыре линии 10 кВ и 69 трансформаторных подстанций", - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в городе Бердичев Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо. Пока неизвестно, повредила ли непогода городские коммуникации и здания. Вместе с тем после этого в Житомире начался сильный дождь с грозой - он длился около получаса.