В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

В Турцие в результате перестрелки на площади возле дворца правосудия в районе Чаглаян пострадал один человек.Об этом передает издание Hurriyet.
По информации ведомства, на площади возле здания суда произошла перестрелка между двумя группами людей.
Сообщается, что в конфликте приняли участие стороны судебного процесса.
В результате перестрелки ранение получил один человек. Полиция задержала семерых участников конфликта.
В то же время двоих перехожих в ходе перестрелки. На месте инцидента работают правоохранители и бригады скорой помощи.
Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой Porsche, в результате чего произошла перестрелка.