В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

По информации ведомства, на площади возле здания суда произошла перестрелка между двумя группами людей.

Сообщается, что в конфликте приняли участие стороны судебного процесса.

В результате перестрелки ранение получил один человек. Полиция задержала семерых участников конфликта.

В то же время двоих перехожих в ходе перестрелки. На месте инцидента работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой Porsche, в результате чего произошла перестрелка.