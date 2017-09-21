13:15 21.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

В Турцие в результате перестрелки на площади возле дворца правосудия в районе Чаглаян пострадал один человек.Об этом передает издание Hurriyet.
 

В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

По информации ведомства, на площади возле здания суда произошла перестрелка между двумя группами людей.

Сообщается, что в конфликте приняли участие стороны судебного процесса.

В результате перестрелки ранение получил один человек. Полиция задержала семерых участников конфликта.

В то же время двоих перехожих в ходе перестрелки. На месте инцидента работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой  Porsche, в результате чего произошла перестрелка.


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