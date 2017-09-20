Жертвами землетрясения в Мексике стало 139 человек - ФОТО

По словам главы аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте 64 человека погибли в штате Морелос, 36 - в Мехико, 29 - в штате Пуэбла, девять - в штате Мехико и один человек погиб в штате Герреро. Мощные толчки ощущались также в Мехико.

Сообщается о пожарах и обрушениях зданий в городе. Вместе с тем спасатели предполагают, что под завалами могут еще находятся люди.

В городе пере на улицах во многих районах полностью перекрыто движение, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа.

Местные власти приостановили работу Международного аэропорта Мехико имени Бенито Хуареса.

Напомним, как собщал УРА-Информ, на юго-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы 19 сентября около девяти часов вечера по киевскому времени. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в восьми километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.