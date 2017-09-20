В Умани у хасида изъяли партию наркотиков

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

По словам полицейских, в вещах гражданина Израиля нашли 21 полиэтиленовый пакетик с коноплей, а при личном осмотре – еще четыре.

Задержанный утверждает что, наркотики он хранил для личного употребления.

Следователи возбудили уголовное производство, все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинский город Умань уже прибыло более 21,6 тысяч паломников из 12 стран мира съезжаются на празднование Рош-Ха-Шана.