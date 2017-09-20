Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 226 человек

Как сообщает национальный координатор гражданской обороны Министерства внутренних дел страны Луис Фелип Пуэнте, по последним данным

55 человек погибли в штате Морелос, 117 - в Мехико, 39 - в штате Пуэбла, 12 - в штате Мехико и три человека погибли - в штате Герреро.

Вместе с тем власти страны сообщают, что столице из-за стихийного бедствия обвалилась школа. В результате чего погибли 22 человека. При этом 30 детей и восемь взрослых пропали без вести. Спасатели продолжают поиски.

Напомним, на юго-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы 19 сентября около девяти часов вечера по киевскому времени. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в восьми километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Как сообщал УРА-Информ, из-за мощного землетрясения Министерство внутренних дел страны объявило чрезвычайное положение.