17:13 19.09.2017 | Происшествия | Новости
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В центре Лондона эвакуировали рынок

В Лондоне в финансовом районе Сити полицейские эвакуировали крытый рынок Leadenhall Market из-за подозрительного пакета.Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

В центре Лондона эвакуировали рынок

Как сообщается, эвакуацию рынка Лиденхолл-маркет произвели из-за подозрительного пакета.

"Мы находимся на Лиденхолл-маркет из-за сообщения о подозрительном пакете. Установлено оцепление и рынок эвакуирован - пожалуйста, избегайте указанного района", - говорится в сообщении.

Добавим, свидетели рассказали, что полицейские кричали покупателям и владельцам магазинов, чтобы они быстрее выходили.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция нашла вторую бомбу на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, сработало взрывное устройство.


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