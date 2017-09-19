В центре Лондона эвакуировали рынок

Как сообщается, эвакуацию рынка Лиденхолл-маркет произвели из-за подозрительного пакета.

"Мы находимся на Лиденхолл-маркет из-за сообщения о подозрительном пакете. Установлено оцепление и рынок эвакуирован - пожалуйста, избегайте указанного района", - говорится в сообщении.

Добавим, свидетели рассказали, что полицейские кричали покупателям и владельцам магазинов, чтобы они быстрее выходили.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция нашла вторую бомбу на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, сработало взрывное устройство.