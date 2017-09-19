В Одессе посреди дороги горел автомобиль - ВИДЕО

К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел около десяти часов утра на улице Черняховского в районе пятой станции Фонтана.

По неизвестным пока причинам загорелся автомобиль марки "Nissan". Водитель пытался сам потушить огонь, а когда ему это не удалось на помощь приехал грузовик с песком и также попытался засыпать пламя.

Пожарная приехала через 20 минут и быстро локализовала возгорание, а уже через час огонь был полностью потушен, - рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, добавив, что сейчас устанавливаются причины возгорания.

Напомним, как сообщали УРА-Информ, в ночь на 16 сентября три ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.