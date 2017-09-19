09:32 19.09.2017 | Происшествия | Новости
100174071:Polishuk

В Нью-Йорке в масштабной аварии погибли три человека

В вечером понедельник, 18 сентября, в Нью-Йорке туристический автобус столкнулся с рейсовым автобусом.

В Нью-Йорке в масштабной аварии погибли три человека

В результате масштабной автокатастрофы погибли три человека. Среди погибших есть пожилой человек.

Как сообщают местные СМИ, в аварии погибли водитель одного из автобусов - мужчина 49 лет и пассажир в возрасте 55 лет. Кроме этого, ранения получили 16 человек. В свою очередь мэр города Билл де Блазио отметил, что это было действительно трагическое утро здесь, в Флашинге, Квинс. Сейчас полиция устанавливает причины допрожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в США автомобиль влетел в толпу наблюдавших солнечное затмение людей. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 23-летняя Макензи Хейс из Хазарда. Кроме того, в больницу доставили водителя авто, 38-летнюю Алису Нобл и вторую пострадавшую.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив