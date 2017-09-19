В Мексике произошло землетрясение

Его магнитуда составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы около девяти часов вечера по киевскому времени.

По данным центра, эпицентр землетрясения находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Информация о разрушении пока не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 сентября, возле берегов Мексики зарегистрированы мощные толчки землетрясения. Его магнитуда составила 8.1 баллов.

Как сообщает CNBC, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, очаг толчков залегал на глубине 72 километров. Вместе с тем специалисты ведомства заверили, что, сохраняется угроза цунами.