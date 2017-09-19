22:59 19.09.2017 | Происшествия | Новости
100174170:Polishuk

В Мексике произошло землетрясение

Во вторник вечером, 19 сентября, возле мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение.

В Мексике произошло землетрясение

Его магнитуда составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы около девяти часов вечера по киевскому времени.

По данным центра, эпицентр землетрясения находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Информация о разрушении пока не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 сентября, возле берегов Мексики зарегистрированы мощные толчки землетрясения. Его магнитуда составила 8.1 баллов.

Как сообщает CNBC, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, очаг толчков залегал на глубине 72 километров. Вместе с тем специалисты ведомства заверили, что, сохраняется угроза цунами.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив