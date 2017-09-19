13:50 19.09.2017 | Происшествия | Новости
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Россия совершила очередной авианалет по позициям ИГИЛ

Российские ВВС в Сирии нанесли несколько воздушных атак по позициям "Исламского государства" в городе Дейр-эз-Зора. Об этом передает CNN.

Россия совершила очередной авианалет по позициям ИГИЛ

Согласно информации источника, в нескольких километрах от предполагаемого места бомбардировки находились американские военные, которые предоставляли медицинскую помощь военным ДСС.

Военное ведомство США в Сирии сообщает, что это могла быть ошибка российского пилота, но ни как не преднамеренная атака по позициям американских сил.

Ранее РФ сделала запрос в коалицию с предложением поддержать атаку, однако получила отказ, поскольку там были коалиционные советники и поддерживаемые США сирийские силы.

Представители Минобороны РФ утверждают, что ВВС наносили удары исключительно по позициям боевиков.

Этот инцидент стал темой спора в недавнем телефонном разговоре глав МИДа Лаврова и Госсекретаря Тиллерсона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" в окрестностях Тель-Афара.


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