Россия совершила очередной авианалет по позициям ИГИЛ

Российские ВВС в Сирии нанесли несколько воздушных атак по позициям "Исламского государства" в городе Дейр-эз-Зора. Об этом передает CNN.
Согласно информации источника, в нескольких километрах от предполагаемого места бомбардировки находились американские военные, которые предоставляли медицинскую помощь военным ДСС.
Военное ведомство США в Сирии сообщает, что это могла быть ошибка российского пилота, но ни как не преднамеренная атака по позициям американских сил.
Ранее РФ сделала запрос в коалицию с предложением поддержать атаку, однако получила отказ, поскольку там были коалиционные советники и поддерживаемые США сирийские силы.
Представители Минобороны РФ утверждают, что ВВС наносили удары исключительно по позициям боевиков.
Этот инцидент стал темой спора в недавнем телефонном разговоре глав МИДа Лаврова и Госсекретаря Тиллерсона.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" в окрестностях Тель-Афара.