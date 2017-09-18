07:44 18.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Румынии ураган убил восемь человек - ВИДЕО

На запад Румынии в ночь на понедельник, 18 сентября, обрушился сильнейший ураган.

В Румынии ураган убил восемь человек - ВИДЕО

В результате грозы с сильным ураганным ветром погибли восемь человек, еще 67 пострадали. Среди пострадавших шестеро детей.

Как сообщает местное издание Digi24, ураган длился 15 минут. Скорость ветра во время стихийного бедствия достигала 90 километров в час.

При этом ветер вырывал с корнями десятки деревьев, а также срывал крыши со зданий, а падающие предметы повредили десятки автомобилей. Вместе с тем местные СМИ отмечают, что жителей региона не предупредили о надвигающейся стихии, поэтому в районе Тимиши пять человек погибли, два - в Бистрица-Нэсэуде и один - в Араде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, число жертв во всех районах, затронутых ураганом "Ирма", ударившему по США, Кубе и близлежащим островам в начале сентября, превысило 80 человек. В самый разгар шторма были эвакуированы 6,5 миллионов человек во Флориде, что стало крупнейшей эвакуацией в современной истории США. Всемирная продовольственная программа ООН выделит Кубе продовольственную помощь на 7,2 миллионов долларов.


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