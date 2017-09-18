В Румынии ураган убил восемь человек - ВИДЕО

Как сообщает местное издание Digi24, ураган длился 15 минут. Скорость ветра во время стихийного бедствия достигала 90 километров в час.
При этом ветер вырывал с корнями десятки деревьев, а также срывал крыши со зданий, а падающие предметы повредили десятки автомобилей. Вместе с тем местные СМИ отмечают, что жителей региона не предупредили о надвигающейся стихии, поэтому в районе Тимиши пять человек погибли, два - в Бистрица-Нэсэуде и один - в Араде.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, число жертв во всех районах, затронутых ураганом "Ирма", ударившему по США, Кубе и близлежащим островам в начале сентября, превысило 80 человек. В самый разгар шторма были эвакуированы 6,5 миллионов человек во Флориде, что стало крупнейшей эвакуацией в современной истории США. Всемирная продовольственная программа ООН выделит Кубе продовольственную помощь на 7,2 миллионов долларов.
В столице за одну ночь успели срубить примерно сотню столетних деревьев. На месте, где располагался один из небольших киевских сквериков - имени В. Стуса, местные жители утром обнаружили лишь ветки и пеньки.