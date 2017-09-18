В Харькове мужчина забил знакомого

В Харькове мужчина совершил убийство, забив своего знакомого до смерти. Такие данные недавно распространили в ГУ Нацполиции данного региона. Согласно данным – примерно в 23 часа вечера в Харькове около здания на улице Латвийская мужчины поругались. А вскоре один из них забил своего знакомого 27-ми лет до смерти. После этого человек с места событий скрылся.

Правоохранители сумели провести задержание злоумышленника. По факту совершенного убийства уже было открыто производство – по статье 115 УК страны (умышленное убийство). Мужчине грозит лишение свободы – до 15-ти лет.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине мужчина совершил убийство собственной начальницы.