15:47 18.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове мужчина забил знакомого

За совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения.

В Харькове мужчина забил знакомого

В Харькове мужчина совершил убийство, забив своего знакомого до смерти. Такие данные недавно распространили в ГУ Нацполиции данного региона. Согласно данным – примерно в 23 часа вечера в Харькове около здания на улице Латвийская мужчины поругались. А вскоре один из них забил своего знакомого 27-ми лет до смерти. После этого человек с места событий скрылся.

Правоохранители сумели провести задержание злоумышленника. По факту совершенного убийства уже было открыто производство – по статье 115 УК страны (умышленное убийство). Мужчине грозит лишение свободы – до 15-ти лет.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине мужчина совершил убийство собственной начальницы.


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