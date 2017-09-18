В Афганистане взорвалась придорожная бомба, предназначенная для военных, погибли 6 мирных жителей.
Об этом сообщает местная полиция города.
Согласно информации издания, придорожная бомба в южной провинции Афганистана в Кандагаре взорвалась, убив по меньшей мере 6 мирных жителей, которые ехали в машине, попавшей на устройство.
Отмечается, бомбу заложили боевики террористической организации "Талибан" для нападения на афганских военных, однако устройство сработало во время проезда машины с мирными жителями.
"Все люди, погибшие в машине, были молодыми людьми из этого района", - заявил представитель губернатора провинции Фазель Бари Барялай.
Добавим , что самодельные взрывные устройства, такие как придорожные бомбы, являются одной из самых смертоносных угроз для гражданских лиц в Афганистане.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство КНДР поведало об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты.