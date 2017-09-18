09:14 18.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом загорелся локомотив пассажирского поезда

В воскресенье поздно вечером, 17 сентября, возле железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского поезда №64 Киев - Харьков.

Под Киевом загорелся локомотив пассажирского поезда

В результате инцидента локомотив сгорел полностью, а поезд получил повреждения контактная сеть. Как сообщает в понедельник утром пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло после десяти часов вечера.

Около часу ночи подразделения ГосЧС пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила более трех часов. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в Пустомытах произошло дорожно-транспортного происшествия, в результате чего пострадали два человека.


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