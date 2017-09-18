12:30 18.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине из окна выпал годовалый ребенок

В Кривом Роге на Днепропетровщине годовалый ребенок вывалился из окна.

На Днепропетровщине из окна выпал годовалый ребенок

Так, маленький ребенок выпал из квартиры, что расположена на четвертом этаже. Такие данные распространили в патрульной полиции н.п. Кривой Рог. Данная трагедия случилась в Саксаганском районе населенного пункта. Годовалый мальчик сумел открыть москитную сетку и выпал.

Согласно сведениям его матери, она отошла лишь на минуту - чтобы принести своему ребенку поесть. После случившегося женщина вызвала медиков и полицию. Приехавшие врачи констатировали смерть ребенка. Инцидент был квалифицирован как несчастный случай.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине маленький ребенок утонул в ванной.


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