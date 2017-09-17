В Житомире "гадалки" обокрали пенсионерку на 100 тысяч гривен

Как выяснилось - в н.п. Житомир гадалки вынесли из дома пенсионерки 77-ми лет больше 100 тысяч гривен. Такие данные содержатся в сообщении Нацполиции в Житомирской области. Оказалось, что пожилая женщина недавно жаловалась на двух незнакомок, которых пенсионерка решила пустить в свой дом.

Как уточнила пострадавшая - женщины напугали ее наведением порчи и даже предлагали ее снять. В итоге из квартиры пенсионерки гадалки сумели вынести больше 100 тысяч гривен. Случившееся было квалифицировано правоохранителями как мошенничество (статья 190 УК).

Как сообщал УРА-Информ, в августе неизвестные в Матвеевке Запорожской области обокрали фермера.