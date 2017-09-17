23:53 17.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Германии неизвестный в баре открыл стрельбу в баре, погибли два человека

В Германии в ночь на воскресенье, 17 сентября, мужчина открыл стрельбу в баре.

В Германии неизвестный в баре открыл стрельбу в баре, погибли два человека

В результате инцидента два человека погибли. Еще двое получили тяжелые ранения и скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщает немецкий телеканал Welt N24, стрельба произошла в городе Трауенройт - земля Бавария. Накануне вечером неизвестный мужчина зашел в один из городских баров с винтовкой в руках.

Он открыл огонь, убив двух мужчин. При этом две женщины получили тяжелые ранения. Вскоре полиция задержала подозреваемого в причастности к преступлению. Им оказался 62-летнего мужчину. Мотивы его действий пока неизвестны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стрельбы в школе в окрестностях американского города Спокан штат Вашингтон на северо-западе США 13 сентября 2017 года один школьник погиб, еще трое получили ранения. Сообщалось также, что эта школа была ранее окружена, учителям и ученикам было отдано распоряжение замкнуться изнутри и не пускать посторонних. Аналогичные меры были приняты в соседних школах.


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