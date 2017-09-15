Сеул дал ответный запуск на новые залпы ракет Пхеньяна

Сообщается, что одна из ракет успешно поразила цель около берегов Японии, вторая же не смогла возвыситься над небом. Причины неудачного пуска ракеты выясняются.

Южнокорейские военные уверены, что 250 км достаточно, чтобы поразить аэродром Сунан в Пхеньяне, откуда была выпущена баллистическая ракета.

Военные Сеула очень хорошо были подготовлены к запуску ракет КНДР, а потому подняли боевую тревогу, информация была немедленно сообщена президенту Мен Чжэ Ину.

Сам же президент призвал Японию и США объединить совместные усилия для противодействия Северной Корее.

Испытания показали, что Сеул может скорее ответить ракетным залпом, нежели КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Франции Флоранс Парли уверяет, что Северной Кореи скоро станут доступны технологии, с помощью которых она разработает ракеты, способные достичь европейского континента.