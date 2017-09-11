На Закарпатье реки выходят из берегов

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По информации ведомства, также ожидается формирование максимальных уровней воды с подтоплением междудамбового пространства.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и кратковременное повышение уровней воды на малых водотоках в населенных пунктах.

"В горных районах региона существует угроза схода селевых потоков", - отметили в ГСЧС.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Киеве резко ухудшилась погода. В связи с ухудшением погодных условий, грозой и порывами ветра до 15-20 метров на секунду управление напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра.