Сирийские повстанцы начали освобождение Дейр-эз-Зора

По информации источника, повстанцы вместе с поддержкой американской техники начали крупномасштабное наступление и снятие трехлетней блокады города. Первая атака пришлась на восточную часть города.

ВВС США уничтожила колону из 10 единиц техники ИГИЛ к юго-западу от Дейр-эз-Зора. Повстанцы вплотную приблизились к Дейр-эз-Зору и вышли в окрестности базы 137-го подразделения.

Одновременно с этим курдские формирования продолжают вытеснение террористов из провинции Ракка.

Отметим, что армия Башара Ассада при поддержке российских войск смогла прорвать блокаду и соединиться с оставшимися силами.

Конфликт в Сирии длится уже более семи лет. "Исламскому государству" противостоят как силы повстанцев, так и силы Ассада, и войска объединенной коалиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк заявил, что ДСС (Демократические Силы Сирии) полностью освободили старую часть города Ракка.