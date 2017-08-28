13:29 28.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре пресекли канал поставок оружия из зоны АТО - ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили канал поставки боеприпасов из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. 
 

В Днепре пресекли канал поставок оружия из зоны АТО - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По словам оперативников, один из военнослужащих Днепропетровской области части после командировок на Донбасс привозил для продажи боеприпасы. Так, во время проверки правоохранители изъяли у мужчины четыре тротиловых шашек, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами.

В связи с этим сотрудники СБУ по данному факту открыли уголовное дело. Кроме того, задержанному объявили о подозрении, а суд взял его под стражу.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Азербайджане прогремели взрывы на складе с боеприпасами. Взрывы начались после пожара в Н-ской воинской части. От огня начали взрываться боеприпасы, подготовленных для утилизации.


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