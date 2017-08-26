В Харьковской области произошел пожар в жилом доме, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как отмечается, пожар произошел в частном домовладении по улице Шевченко, 240 в поселке Коробочкино Чугуевского района Харьковской области. Так, спустя некотороя время на место ЧП была отправлена 50-я Государственная пожарно-спасательная часть на автоцистерне.

По прибытию было установлено, что очаг пламя охватил жилой дом площадью 20 кв.м.

Кстати, во время проведения работ по пожаротушению спасатели обнаружили тело мужчины, 1957 года рождения.

"Пожар спасателям удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мариуполе у причала судоремонтного загорелся теплоход. По прибытию к месту происшествия пожарные выяснили, что происходит горение внутри теплохода "Механик Юзвович", в носовой части, и наблюдается плотное задымление.