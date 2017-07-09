В Китае от наводнения пострадали 12 миллионов человек - ФОТО

По состоянию на вечер воскресенья, 9 июля, 12,2 миллионов человек оказались в зоне бедствия. Из-за стихии уже погибли или пропали без вести 83 человека.

Об этом сообщает агентство Синьхуа. По данным издания среди погибших в провинции Хунань 28 человек были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули.

Еще 16 погибли или пропали без вести в результате обвала грунта или по другим причинам", – цитирует агентство сообщения местных властей.

Вместе с тем по данным местных властей, вода разрушила 53 тысячи жилых домов, еще 68 тысяч домов были повреждены. Из зоны бедствия были эвакуированы 1,62 миллиона человек. Более 470 тысяч человек на настоящий момент нуждаются в срочной материальной помощи.

Сейчас со стихией ведут борьбу более 52 тысяч военных и сотрудников экстренных служб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце июня в результате наводнения на юге Китая погибли 56 человек, 22 человека пропали без вести.