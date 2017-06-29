Во Львове два человека погибли от удара молнии

Так, 29-го июня 2017 г. по итогам удара молнии двое граждан погибло на месте, а также есть еще двое пострадавших. Эти данные распространили в ZAXID.NET, ссылаясь на ж/д райдминистрацию н.п. Львов. По данному сообщению, была гроза, потом ударила молния, попав в 30-летнего мужчину, а также в девятилетнюю девочку. Также еще одного человека и ребенка 11-ти лет доставили в больницу. Сейчас ребенок – в тяжелом состоянии, а отца доставили в больницу, подозревая у него инфаркт.

Как сообщал УРА-Информ, в мае в н.п. Ровно люди также пострадали от удара молнии и в итоге были доставлены в местную больницу.