10:10 22.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Газоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, - ГСЧС

По состоянию на 22 июня текущего года в городе Авдеевка Донецкой области все еще отсутствует газоснабжение

Газоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников.

Поскольку, 7 июня в результате боевых действий вблизи г. Авдеевка произошло повреждение подземного газопровода (диаметр 273 мм), в результате чего прекращено газоснабжение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке нашей страны террористы продолжают проводить обстрелы жилмассивов н.п. Авдеевка. Силовики начинают устраивать массовые обстрелы жилмассивов и для этого уже приехали съемочные группы – чтобы зафиксировать факт обстрела силовиками ВСУ.


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