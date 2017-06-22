Газоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников.

Поскольку, 7 июня в результате боевых действий вблизи г. Авдеевка произошло повреждение подземного газопровода (диаметр 273 мм), в результате чего прекращено газоснабжение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке нашей страны террористы продолжают проводить обстрелы жилмассивов н.п. Авдеевка. Силовики начинают устраивать массовые обстрелы жилмассивов и для этого уже приехали съемочные группы – чтобы зафиксировать факт обстрела силовиками ВСУ.