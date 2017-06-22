Боевики ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, мечеть Ан-Нури и ее минарет Аль-Хадба террористы взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города.

При этом премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади назвал этот инцидент официальным признанием боевиками своего поражения.

В свою очередь военные заявили, что взятие мечети под контроль правительственных частей сильно бы ударило по моральному духу боевиков.

Отметим, мечеть "Ан-Нури" была построена в XII веке. Ее минарет "Горбатый", который был также разрушен, был единственной частью мечети, сохранившейся со времен строительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористическая группировка "Исламское государство" обратилась с призывом к своим последователям начать атаки в Соединенных Штатах Америки, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах.