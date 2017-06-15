В Днепре машина на смерть сбила девятилетнюю девочку - ФОТО

Ребенок умер на месте происшествия. Как сообщают местные СМИ, авария произошла около пяти часов вечера рядом с Днепровским национальным университетом.

По словам полицейских, иномарка двигался по проспекту Гагарина в сторону Подстанции. В этот момент, на дорогу вышла девочка девяти лет.

При этом место, где ребенок решил перейти улицу, не оборудовано ни пешеходным переходом, ни знаками, однако следы прежней разметки еще остались видными.

Вместе с тем патрульный пояснил, что по правилам разметка недействительна, посокльку ее практически не видно.

Там же, рядом, находилась мама девочки, которая была в шоковом состоянии. Чтобы успокоить женщину, к ней приехала "скорая" и предоставила свою помощь. Виновник аварии сейчас доставлен на освидетельствование для определения его состояния. По внешним признакам он был трезв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе во вторник, 13 июня, маршрутка №137 врезалась в здание, в котором располагается музей огня. К счастью, никто их пассажиров не пострадал.